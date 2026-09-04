Переговори відбувалися на рівні керівництва двох клубів. У договорі не буде передбачено опції викупу, тож після завершення сезону Бущан має повернутися до Полісся, повідомляє ТаТоТаке.

Київське Динамо домовилося про повернення Георгія Бущана. Біло-сині провели успішні перемовини з житомирським Поліссям щодо оренди досвідченого голкіпера, який проведе сезон 2026/27 у складі своєї колишньої команди.

Повернення голкіпера пов’язане з кадровою ситуацією в «Динамо». Відновлення Руслана Нещерета затягується, а В’ячеслав Суркіс поки не гарантує стабільності на останньому рубежі.

Бущан залишив Динамо у січні 2025 року, перейшовши до саудівського Аль-Шабаба. У вересні того ж року він опинився в Поліссі на правах оренди, а влітку 2026-го став повноцінним гравцем житомирського клубу.

Георгій є вихованцем Динамо та провів за основну команду понад 170 матчів. Разом із киянами він ставав чемпіоном України та двічі вигравав Кубок країни. За збірну України Бущан зіграв 18 матчів.