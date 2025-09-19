Павло Василенко

Динамо відреагувало на скандальне інтерв'ю колишнього форварда біло-синіх Артема Кравця, який останнім часом працював радником президента київського клубу Ігоря Суркіса.

Заяву українського гранда оприлюднив сайт Динамоманія.

«Футбольний клуб Динамо Київ завершив співпрацю з Артемом Кравцем. Сторінку нашої спільної історії перевернуто назавжди. У зв'язку з цим клуб не вважає за доцільне коментувати окремі висловлювання Артема. Бажаємо йому успіхів у подальшій професійній діяльності».

Кравець у ролі футболіста був у системі Динамо з 2004-го по 2018-й і у 2020 році. За першу команду він провів 144 матчі: 43 голи, 15 асистів.

Артем був призначений радником президента киян у липні 2023 року з питань розвитку дитячо-юнацького футболу та реформування селекційного відділу.