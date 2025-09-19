Колишній радник президента Динамо Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу Артем Кравець розповів про скандальний трансфер нападника Владіслава Бленуце.

«Ми його дивилися ще взимку. Я виділяв у ньому гру головою, але решта його якостей були посередніми. «Вау» тоді у нас точно не було від його гри. Його ніхто інший не дивився, окрім мене. Бленуце напряму запропонували президенту.

Далі рішення приймалося на рівні власника клубу. Скаутський відділ не перевіряв інформацію про нього. Це помилка. Але це система, яка працює в Динамо. Це б'є по іміджу киян», – сказав Кравець в ефірі Youtube-каналу «BurBuzz».