Київське Динамо провело матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамруна. Нагадаємо, у першому поєдинку підопічні Олександра Шовковського впевнено виграли з рахунком 3:0.

Зустріч відбулася у польському Любліні на стадіоні Арена Люблін. Вже у першій половині гри кияни зняли всі питання про переможця протистояння, двічі відзначившись у воротах суперника. Після перерви команда діяла впевнено та спокійно, довівши рахунок до 3:0.

Таким чином, Динамо знову розгромило Хамрун і без проблем пробилося до наступного етапу відбору до групового етапу Ліги чемпіонів. Після фінального свистка клуб звернувся до своїх уболівальників, подякувавши за підтримку на трибунах.