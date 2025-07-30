Динамо звернулося до вболівальників після перемоги над Хамруном в Лізі чемпіонів
Київський клуб подякував вболівальникам за підтримку
близько 2 годин тому
Київське Динамо провело матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамруна. Нагадаємо, у першому поєдинку підопічні Олександра Шовковського впевнено виграли з рахунком 3:0.
Зустріч відбулася у польському Любліні на стадіоні Арена Люблін. Вже у першій половині гри кияни зняли всі питання про переможця протистояння, двічі відзначившись у воротах суперника. Після перерви команда діяла впевнено та спокійно, довівши рахунок до 3:0.
Таким чином, Динамо знову розгромило Хамрун і без проблем пробилося до наступного етапу відбору до групового етапу Ліги чемпіонів. Після фінального свистка клуб звернувся до своїх уболівальників, подякувавши за підтримку на трибунах.
«Дякуємо всім, хто вчора прийшов на трибуни «Арени Люблін». Ваша гучна підтримка допомогла команді здобути переконливу перемогу!», – написала пресслужба.
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