Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди від Зорі в матчі третього туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Наставник в ефірі УПЛ ТБ заявив про необхідність детально розібрати гру, однак закликав не робити поспішних висновків одразу після фінального свистка.

Не потрібно по гарячих слідах шукати ніяку причину. Ми розберемося, звісно, але коли ти маєш повну перевагу – просто потрібно збільшувати, робити те, що ти робиш, в першому таймі, як мінімум.

Ви ж бачили з чого приходять голи. Ми припускалися дитячих помилок. Замість того, щоб забивати другий м’яч, ми просто пропускаємо з цієї контратаки, якої не повинно було бути. І дуже не сподобалося, як ми загубили м’яч. Ми сідали назад, якраз тут і проявляється команда. Партнер помилився, його помилку потрібно завжди постаратися виправити.

Але що стосується якраз другого тайму, то у нас цього аспекту… Ми не заслуговували на перемогу. Ми не вірили в перемогу, особливо коли пропустили цей, я вважаю, нелогічний гол. Маю на увазі, що з цієї атаки ми повинні були забивати. І після цього в нас почалася агонія, це також бентежить. Це аналіз вже всередині команди. Ми, звісно, ще розберемося.