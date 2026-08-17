Зоря здобула вольову перемогу над Поліссям, забивши два м’ячі з чотири хвилини
Команда Віктора Скрипника перемогла на виїзді
У заключному матчі третього туру Української Прем’єр-ліги житомирське Полісся на своєму полі приймало луганську Зорю. Зустріч завершилася вольовою перемогою гостей з рахунком 2:1.
На 16-й хвилині Олег Федор вивів Полісся вперед, але у другому таймі Зоря перевернула гру.
На 59-й хвилині рахунок зрівняв Антон Глущенко. Варто зазначити, що влетіти м’ячу у сітку допоміг рикошет від Олександра Андрієвського.
Вже за чотири хвилини перемогу Зорі приніс гол Івана Нестеренка, якому асистував Якуб Башич. Полісся зробило величезний подарунок супернику від свого воротаря Георгія Бущана. Досвідчений футболіст грубо помилився при розіграші м’яча від своїх воріт, чим дозволив Нестеренку після однієї передачі Башича вийти віч-на-віч із собою, який не схибив.
Зоря посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи шість очок у своєму активі. У наступному турі луганці приймуть Харків (30 серпня).
Полісся йде п’ятим також з шістьома балами. У суботу, 29 серпня, підопічні Руслана Ротаня на виїзді зіграють проти донецького Шахтаря.
УПЛ, 3-й тур
Полісся – Зоря – 1:2
Голи: Федор, 16 – Глущенко, 59, Нестеренко, 63.