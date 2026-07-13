Сергій Разумовський

Лівий вінгер Арсенала Леандро Троссар найближчим часом стане гравцем Бешикташа. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Leandro Trossard to Besiktas, here we go! Deal approved right now by Belgian winger.



Arsenal receive €18m plus €2m add-ons as #AFC already accepted terms last week.



Trossard will be in Istanbul tomorrow night for medical and contract signing. 🦅 pic.twitter.com/sEOe0XeRbv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

За інформацією джерела, бельгійський футболіст уже дав згоду на перехід до турецького клубу, тож сторони вийшли на фінальну стадію оформлення угоди. Арсенал отримає за трансфер 18 мільйонів євро фіксованої суми. Ще 2 мільйони євро лондонський клуб зможе заробити у вигляді бонусів, якщо будуть виконані прописані в домовленості умови.

Очікується, що контракт Троссара з Бешикташем буде розрахований на 3 роки. Також угода передбачатиме опцію продовження ще на один сезон, що дозволить турецькому клубу зберегти гравця до чотирьох років у разі успішної співпраці.

Футболіст має прибути до Стамбула вже завтра. Після цього він пройде медичний огляд, а у разі відсутності проблем зі здоров’ям підпише контракт із Бешикташем. Саме після проходження всіх формальних процедур клуби зможуть офіційно оголосити про трансфер.

Для Арсенала це буде продаж досвідченого атакувального гравця, який відіграв помітну роль у команді після свого переходу до лондонського клубу та домоміг дійти до чемпіонства АПЛ. Троссар використовувався на різних позиціях в атаці, але основною для нього залишався лівий фланг. Він також міг діяти ближче до центру нападу або виходити на правому фланзі, що робило його корисним варіантом для ротації.

Загалом у складі Арсенала Троссар провів 174 матчі у всіх турнірах. На його рахунку 36 забитих м’ячів і 34 результативні передачі.

На чемпіонаті світу-2026 у складі збірної Бельгії дійшов до чвертьфіналу, де команда вилетіла від Іспанії (1:2).