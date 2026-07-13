Володимир Кириченко

Британський боксер надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-14, 23 КО) під час інтерв’ю Seconds Out у Москві розповів про своє ставлення до колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Усик відмовився від усіх титулів, за винятком поясу журналу Ring Magazine.

«Давайте не будемо говорити про цього хлопця».

Нам не обов’язково щось казати саме про цього хлопця. Однак мені хотілося б дізнатися, що ви подумали, коли почули цю новину.

«Слухай, Усик мене розлютив, бо я дзвонив його менеджеру. Я дзвонив йому. Я навіть телефонував йому по відеозв’язку, і він показав мені свою прекрасну доньку. Він був удома зі своєю родиною. Я сказав: «Бро, я битимусь з Деонтеєм Вайлдером. Відмовся від титулу IBF, зроби це для мене як друг». Усик відповів: «О, я тобі про все повідомлю». Клятий виродок. Цей хлопець – сволота».

Отже, ти міг би битися за титул IBF, якби Усик відмовився від нього перед твоїм боєм з Деонтеєм Вайлдером?

«Так. Ми тиснули на нього. Ми дзвонили йому щодня, а він не погоджувався. А потім він раптом вирішив битися з кікбоксером і зрозумів, що він уже не той. І він одразу ж відмовився від титулів. Я думаю, що це було егоїстично з його боку. Ти очікуєш, що люди в боксі будуть твоїми друзями, але ми всі різні, чувак».

У квітні Вайлдер переміг Чісору роздільним рішенням суддів.

Раніше стало відомо, чи відбудеться реванш між Вайлдером та Чісорою.