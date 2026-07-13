Павло Василенко

Травма Тібо Куртуа, отримана у матчі за збірну Бельгії на чемпіонаті світу, може виявитися серйознішою, ніж очікувалося. Спортивний фізіотерапевт Анхель Вільянуева, який спеціалізується на спортивних ушкодженнях, оцінив можливі терміни відновлення бельгійського воротаря.

За словами фахівця, Куртуа має проблеми з лівим прямим м'язом стегна, а попередній прогноз передбачає від чотирьох до восьми тижнів поза грою. Водночас остаточні висновки можна буде зробити лише після медичного обстеження та офіційного діагнозу.

Вільянуева також зазначив, що через вік і низку травм, перенесених останніми роками, бельгієць уже не є настільки фізично надійним, як раніше.

Якщо прогноз підтвердиться, український голкіпер Андрій Лунін отримає шанс розпочати сезон-2026/27 у статусі основного воротаря мадридського Реала. За таких обставин Куртуа може пропустити одразу кілька стартових матчів нової кампанії.