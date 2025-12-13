Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський поділився думкою про роботу головного тренера Даніеле Де Россі та розповів про свої враження від наставника.

«Що привніс Де Россі? Безперечно, нову енергію. І, нарешті, його найкраща якість – це уміння пояснювати, чого він хоче від нас на полі, навіть коли ми бачимо це на відео. Він дуже хороший у цьому, він одразу ж дає зрозуміти, чого він від нас вимагає і які покращення нам необхідно внести», – сказав український півзахисник в інтерв'ю Secolo XIX.

Після 14 турів Дженоа набрала 14 очок і посідає 14-те місце у турнірній таблиці Серії А. У сезоні 2025/26 Малиновський провів за генуезький клуб 13 матчів у всіх офіційних турнірах, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу.

