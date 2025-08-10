22-річний захисник збірної України та англійського Борнмута Ілля Забарний привернув увагу низки провідних клубів світу.

У перегонах за підписання талановитого центрбека переміг ПСЖ. За інформацією Фабриціо Романо, сторони вже дійшли згоди: французький клуб заплатить за гравця 67 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Як повідомили L'Equipe , Забарний підпише контракт терміном п'ять років. За перший сезон він заробить 4,5 мільйона євро «чистими», що значно більше за його колишній дохід у Борнмуті, де він отримував 2,6 млн євро на рік.

Минулого сезону 2024/25 українець провів 39 матчів на клубному рівні. Раніше зазначалося, що цей трансфер здатний допомогти Борнмуту встановити одразу два рекордні показники на трансферному ринку.

