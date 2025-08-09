Сергій Стаднюк

Колишній вінгер Динамо Беньямін Вербич поділився думкою щодо свого експартнера у складі киян Іллі Забарного. Футболіст збірної України близький до трансферу з Борнмута до ПСЖ.

Ілля Забарний! Йому тоді було 17, а він прийшов на тренування, ніби вже 10 років грає за першу команду Динамо. Відразу була помітна його впевненість. Ми всі в команді зрозуміли, що Забарний вже незабаром перейде в хороший європейський клуб. Думаю, в нього все має вийти в ПСЖ, – заявив Вербич у інтерв’ю «Українському футболу». Беньямін Вербич

За інформацією L'Équipe, сума трансферу складе 60 млн євро, ще 3 млн євро передбачені як солідарні виплати. Крім того, контракт включає 3 млн євро у якості бонусів: 1,5 млн євро – у разі перемоги ПСЖ в Лізі 1 та ще 1,5 млн євро – якщо клуб хоча б раз за п’ять наступних сезонів виграє Лігу чемпіонів.

Відомо, що київському Динамо за умовами продажу Забарного до Борнмута належить 20-25% від майбутнього трансферу. Отже, за найбільш песимістичною оцінкою київський клуб від цього переходу отримає біля 15 мільйонів євро. За найоптимістичнішою сума виплат може скласти близько 18 млн.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на можливий трансфер Забарного до ПСЖ.