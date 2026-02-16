Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін зізнався, що у заключному матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Реала, де він відзначився наприкінці та встановив рахунок 4:2, не був у курсі, що команді необхідний ще один гол для кращої різниці м'ячів та виходу до плей-оф.

«Ми на той момент перемагали, я не розумів, що відбувається. Чому на мене всі кричали, партнери закликали поквапитися. Жозе Моурінью показав мені, що треба йти вперед. Я запитав партнера: нам що, потрібен гол? Просто у грі ти можеш про це не замислюватись, про показники в таблиці», – сказав Трубін.

У результаті Бенфіка зайняла останнє прохідне місце, що дозволило пробитися в наступну стадію турніру, де Лісабон знову зустрінеться з Реалом.

