Сергій Стаднюк

Голкіпер Люка Шевальє перейшов із Лілля до ПСЖ. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Парі Сен-Жермен офіційно оголосив про підписання п’ятирічного контракту з 23-річним французьким воротарем Лукасом Шевальє. Футболіст виступатиме під 30-м номером. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 40 мільйонів євро.

Народжений у Кале, Шевальє розпочав футбольний шлях у SC Coquelles, а згодом грав за AS Marck, після чого у 2014 році приєднався до академії Лілля. У 16 років дебютував у четвертому дивізіоні, а у сезоні 2021 став чемпіоном Франції у складі Лілля як третій воротар.

Після успішної оренди у Валансьєні, де його визнали відкриттям серед голкіперів Ліги 2, він повернувся до Лілля і швидко закріпився у стартовому складі, відзначившись стабільною грою та великою кількістю «сухих» матчів. У сезоні 2023/24 провів 44 поєдинки, допомігши клубу вийти до чвертьфіналу Ліги конференцій та стати другою найкращою обороною Ліги 1.

Шевальє, підкреслюють у ПСЖ, відомий впевненістю на лінії, у повітряних дуелях та хорошою грою ногами. У травні 2024 року він отримав нагороду найкращого воротаря Ліги 1 за версією UNFP та став наймолодшим номінантом на звання найкращого кіпера за версією ФІФА. На міжнародній арені пройшов усі молодіжні збірні Франції, у 2023 році захищав ворота на молодіжному Євро, а восени вперше отримав виклик до національної команди.

Нагадаємо, у складі ПСЖ Шевальє має замінити росіянина матвєя сафонова, якого не бажає бачити у команді потенційний новачок, українець Ілля Забарний.