«Якщо не любиш бокс – йди». Белью порадив Дюбуа завершити кар'єру
Британський ветеран натякнув британцю, що чесність із собою — головне в боксі
близько 2 годин тому
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Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью висловився щодо майбутнього Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), який нещодавно зазнав поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО).
У коментарі на X Белью заявив, що британцю варто серйозно задуматися про завершення кар’єри, якщо той втратив пристрасть до спорту:
Немає нічого поганого в тому, щоб визнати: з тебе досить. Просто порада — йди зі спорту, якщо не любиш його по-справжньому.
Чісора жорстко розкритикував Дюбуа за поразку від Усика.