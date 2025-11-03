Павло Василенко

Правий захисник київського Динамо Олександр Караваєв отримає виклик до збірної України на матчі відбору до ЧС-2026 проти Франції та Ісландії. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

«Наскільки мені відомо, то Сергій Ребров схиляється до того, щоб на листопадові матчі викликати Олександра Караваєва. Востаннє за національну команду правий латераль грав у жовтні 2023 року», – написав Бурбас у своєму телаграм-каналі.

Караваєв у нинішньому сезоні зіграв у 16 матчах, в яких забив чотири голи і віддав чотири асисти.

Розклад матчів збірної України у відборі до ЧС-2026

13.11.2025. 21:45: Франція – Україна

16.11.2025. 19:00: Україна – Ісландія

Наразі збірна України займає друге місце в групі D, маючи у своєму активі сім очок.