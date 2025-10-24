Грецький Панатінаїкос офіційно оголосив про призначення Рафаеля Бенітеса головним тренером клубу, зазначивши, що з його приходом починається нова епоха в історії команди.

Бенітес, який був без роботи після виходу з Сельти у березні 2024 року, повертається до тренерської діяльності. Офіційні умови контракту поки що не розкриваються, але грецькі ЗМІ раніше повідомляли, що угода розрахована на два з половиною роки із зарплатою близько п'яти мільйонів євро за сезон.

Для іспанського фахівця, який у своїй кар'єрі вигравав Лігу чемпіонів з Ліверпулем та Лігу Європи з Челсі та Валенсією, Панатінаїкос став чотирнадцятим клубом, який він очолює.

Зазначимо, що раніше афінські ЗМІ активно пов'язували цю посаду з головним тренером збірної України Сергієм Ребровим, проте керівництво клубу віддало перевагу досвідченому та титулованому іспанцю.