Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик в ефірі власного YouTube-каналу оцінив перемоги збірної України в матчах європейського відбору до чемпіонату світу-2026 над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1). Експерт наголосив, що позитивні результати – наслідок успішної гри півзахисника Руслана Маліновського, а не роботи головного тренера Сергія Реброва.

Ми зараз повторюємо той шлях, яким ішли на Євро-2024. Ми вилазимо, а не виходимо. Як ми зараз граємо – я не бачу якоїсь перспективи розвитку. Дві наші останні перемоги – не заслуга Реброва, а заслуга одного гравця – Руслана Малиновського. Це одна людина, яка на досвіді обіграла ці дві команди. Це погано для збірної. Тому що тоді команда залежить від якості одного гравця, а не від тренерської ідеї та стратегії.

Малиновський забив у цих матчах 3 м'ячі та віддав асист. А де гра, де думка команди? А у нас висмикнули досвідченого гравця і рівень суперників дозволяє йому прибивати. Але це рівень Ісландії та Азербайджану. Я впевнений, що у матчі з Ісландією нам пощастило. З Азербайджаном ми були сильнішими, але все одно були на межі того, щоб втратити очки. Хоча ця втрата очок нічого не вирішувала б – все одно все вирішуватиметься у другому матчі з Ісландією.