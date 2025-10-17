Сергій Стаднюк

Президент УАФ Андрій Шевченко висловився щодо майбутнього головного тренера збірної України Сергія Реброва на фоні чуток щодо інтересу з боку грецького Панатінаїкоса.

Ми віримо у нашого тренера. У нього велика мотивація працювати в національній команді. На це питання частково він вже сам відповів. У нас про це не було жодних думок і розмов, бо ми всі сконцентровані на відбірковому циклі, – заявив Шевченко в інтерв'ю «Чемпіону». Андрій Шевченко

Грецькі та українські медіа раніше повідомляли, що Панатінаїкос і далі зацікавлений у кандидатурі Сергія Реброва. Сам наставник висловлювався щодо можливого переїзду до Греції.

Чинний контракт Реброва діє до 31 липня 2026 року. Паралельно він обіймає посаду віцепрезидента УАФ.

Раніше Ребров відсвяткував ювілей і ввійшов до елітарного списку тренерів збірної України.