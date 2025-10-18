Сергій Стаднюк

У восьмому турі англійської Прем’єр-ліги Челсі на виїзді розгромив Ноттінгем Форест.

Після безгольового першого тайму лондонці відкрили рахунок на початку другої половини – відзначився Ачемпонг. А вже через три хвилини Нету подвоїв перевагу гостей.

Крапку в матчі поставив Джеймс, який наприкінці реалізував свою нагоду. Господарі завершили гру вдесятьох після вилучення Ґюсто на 87-й хвилині.

Ця поразка може мати серйозні наслідки для Ноттінгема. Адже повідомлялося, що головний тренер команди Ендж Постекоглу буде звільнений у разі невдачі в поєдинку проти «синіх».

Захисник «лісників» Олександр Зінченко з оцінкою 7.1 став одним з найкращих гравців своєї команди разом з Гадсоном-Одої. Українець 47 разів зустрічався з м’ячем, віддав 21 з 29 точних передач, три рази вдало пішов у підкат і виграв 5 із 7 єдиноборств на землі.

Челсі набрав 14 очок і ввійшов до зони Ліги чемпіонів. Ноттінгем залилишився із 5 балами, ризикуючи вже сьогодні опуститися до зони вильоту.

АПЛ, восьмий тур

Ноттінгем Форест – Челсі 0:3

Голи: Ачемпонг, 49, Нету, 52, Джеймс, 84

Ноттінгем: Селс, Вільямс, Міленкович, Мурілло (Савона, 74), Морату, Зінченко (Вуд, 74), Луїз (Гадсон-Одої, 53), Санґаре, Андерсон, Ґіббз-Уайт, Авонії (Жезус, 46)

Челсі: Санчес, Джеймс, Ачемпонг (Адарабіойо, 81), Чалоба, Кукурелья, Ґюсто, Лавія (Кайседо, 46), Нету (Естевао, 78), Сантос (Гіу, 46), Ґарначо (Ґіттенс, 46), Педро

Попередження: Морату (41), Жезус (81) – Ґюсто (54), Естевао (89), Санчес (90+4)

Вилучення: Ґюсто (87)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Ноттінгем Форест – Челсі.