17 хвилин тому
Колишній нападник Вереса, Ворскли та інших клубів Руслан Степанюк підтвердив чутки щодо свого рішення завершити кар'єру футболіста.
Мабуть, в першу чергу, я це роблю для себе, тому що хочу виговоритися. І також, може, моя ситуація допоможе комусь в майбутньому, навіть якщо це буде одна людина. Не допустити, не дійти до такого стану розрядженої батарейки.
Це рішення я носив у собі з зими. Я хотів зимою зробити цей крок, але якось так переконали мене близькі, і я вирішив продовжити, дограти цей сезон. Але коли після зборів ми приїхали в Україну, вже почалися ігри, сезон…
Ви ж розумієте: я виїжджаю з дому, приїжджаю на стадіон – і мене то нудить, то в мене піднімається температура, то постійно якісь хвороби, то травми. І я розумію…
Ні, я тоді ще не розумів, що це таке. Я просто переборював це, терпів, терпів, терпів, терпів. Потім, коли я усвідомив, що моя душа говорить через моє тіло: «Треба зупинитися – моя батарейка на межі».
Я сказав тренеру, що з ЛНЗ граю крайню гру, віддаю всі сили, а потім хочу побути сам два тижні та прийняти рішення. Після ЛНЗ був банкет – я на нього навіть не поїхав. Я приїхав після гри додому, ліг на диван – і просто тіло без емоцій упало, нічого не хочеться.
Це конкретне професійне вигорання, яке прийшло в моє життя. Воно прийшло не просто так, мабуть – це якийсь теж вибір моєї душі. Протягом 2 тижнів я думав, думав, думав, аналізував.
Я не міг уже обманювати в першу чергу себе. Я дуже багато в житті обманював себе, біг, робив те, чого не хочу робити. І тут прийшла до мене думка: все. Я подзвонив Надєїну, попросив зустрітися з ним і поговорити. Але, звичайно, спочатку була розмова з тренером.
Я сказав, що не отримую задоволення від футболу – отак напряму йому сказав: якщо ви будете не проти, не ставитимете палки в колеса. Тому що я думав: може, ще змінити команду, кудись піти. В іншу атмосферу, в більш кращу команду. Думав, може ще буду грати. Він сказав: «Руслан, це твоє рішення. Без питань». В нас були свої домовленості, потиснули руки й розірвали контракт.
Запрошували ЛНЗ, Олександрія та Металіст 1925? Тут не про гроші взагалі – тут, в першу чергу, про чесність перед собою. Розумієте, коли ми в футболі, ми постійно кудись біжимо, біжимо, біжимо, гроші заробити, заробити, заробити. Але в цей же час ми втрачаємо себе.
І мені прийшов такий інсайд у мою голову – що, це, мабуть, якийсь переломний момент. Моя душа вибирає, мабуть, якийсь інший шлях. Так, ми говорили з Віталієм Юрійовичем, він мені дуже довго дзвонив – протягом, мабуть, місяців двох.
Він просив: «Давай, давай». Я кажу: «Не буду обманювати ні себе, ні вас, нікого. Я хочу просто переусвідомити і почати жити». Реально зараз у той період – мабуть, якийсь місяць, – що я заново вчуся жити, насолоджуючись моментом. Я цього раніше не вмів – я постійно кудись біг.
Ми живемо, може, на десять відсотків свого життя. У нас одне й те саме кожен день, ми не бачимо цього життя всього. А коли ти йдеш з футболу або абстрагуєшся, то ти, зовсім по-іншому життя це бачиш.
33-річний Степанюк провів 365 матчів у клубній кар'єрі. В них форварду вдалося відзначитися 94 голами та 58 результативними передачами. Окрім Вереса та Ворскли захищав кольори алчевської Сталі, Говерли, Олександрії, Олімпіка, Львова та казахстанського Жетису.
Раніше визначився новий капітан Вереса після відходу Степанюка.
