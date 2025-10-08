Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі середи, 8 жовтня, у десятому турі української Першої ліги.

У Полтаві місцева Ворскла поступилася Чернігову з мінімальним рахунком. Єдиний м’яч у матчі на 62-й хвилині забив Кулик, який скористався помилкою захисту господарів. Після фінального свистка футболісти Ворскли провели емоційну розмову з уболівальниками, обговорюючи провальну серію. Головний тренер Олександр Бабич поскаржився на брак часу для формування команди.

У Петровому Інгулець у видовищному поєдинку здолав Агробізнес. На дубль Войтіховського господарі відповіли двома голами Кисленка та ексдинамівця Бенедюка. Перемогу ж дітищу Олександра Поворознюка приніс Волохатий. Наприкінці гри петрівці залишилися вдесятьох після другого попередження Діхтярука, та це вже не завадило здобути позитивний результат.

Металург на власному полі зазнав мінімальної поразки від новачка Першої ліги Пробою. Долю зустрічі вирішив точний удар Іваничука на 52-й хвилині, який виявився єдиним у матчі. Господарі намагалися врятувати гру, проте оборона гостей діяла впевнено.

У Хмельницькому Поділля не змогло стримати оновлений Лівий Берег. У дебютному матчі під керівництвом Олександра Рябоконя після його переходу з Лісного кияни продемонстрували впевнену гру: наприкінці зустрічі відзначилися Шастал і Криворучко. Ситуацію для господарів ускладнило вилучення Шавріна на 81-й хвилині.

У Тернополі місцева Нива програла Буковині 1:2. Чернівчани оформили солідну перевагу вже на старті другого тайму – Вітенчук забив швидкий м’яч, а Кожушко подвоїв розрив. Наприкінці гри підопічні Юрія Вірта зуміли скоротити відставання завдяки точному удару Бея, але на більше їх уже не вистачило.

Буковина набрала 26 очок і на один бал випередила Чорноморець, проте в одеситів є матч у запасі. Інгулець (19) – третій, Агробізнес (18) – четвертий. Далі йдуть Лівий Берег і Нива (по 16), Прикарпаття (14), Ворскла (12) – лише восьма.

Перша ліга, десятий тур

Ворскла – Чернігів 0:1

Гол: Кулик, 62

Інгулець – Агробізнес 3:2

Голи: Кисленко, 32, Бенедюк, 37, Волохатий, 72 – Войтіховський, 13, 59

Вилучення: Діхтярук, 84 (Інгулець, друга ЖК)

Металург – Пробій 0:1

Гол: Іваничук, 52

Поділля – Лівий Берег 0:2

Голи: Шастал, 79, Криворучко, 85

Вилучення: Шаврін, 81 (Поділля)

Нива Тернопіль – Буковина 1:2

Голи: Бей, 89 – Вітенчук, 9, Кожушко, 49