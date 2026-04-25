Ефектний розгром у Львові. Карпати забили три м'ячі у ворота Руху у матчі УПЛ
За левів відзначилися Костенко, Чачуа, Педрозу
близько 3 годин тому
У матчі 25-го туру УПЛ Карпати розгромили Рух.
Команда Франсіско Фернандеса забила двічі у першому таймі. На 24-й хвилині Ян Костенко відзначився на добиванні, а на 39-й перевагу подвоїв Амбросій Чачуа.
У другій половині зустрічі Жан Педрозу встановив остаточний результат після розіграшу штрафного.
УПЛ. 25-й тур
Рух – Карпати – 0:3
Голи: Костенко, 32, Чачуа, 44, Педрозу, 57
Завдяки перемозі Карпати набрали 36 очок і піднялися на восьме місце. Рух із 20 балами залишається на 14-й сходинці в таблиці.
