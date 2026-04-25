Неймовірний камбек Баварії перед ПСЖ. Кейн та компанія відігралися з 0:3 у матчі з Майнцом
Мюнхенці програли перший тайм з розгромним рахунком
У матчі 31-го туру німецької Бундесліги Баварія на виїзді обіграла Майнц.
Господарі поля виграли перший тайм із розгромним рахунком. На 15-й хвилині відзначився Домінік Кор, згодом перевагу подвоїв Пауль Небель, а Шералдо Беккер забив третій м'яч у ворота мюнхенців.
У другому таймі Баварія зуміла відігратися. Ніколас Джексон та Майкл Олісе скоротили відставання до мінімуму, а Джамал Мусіала зрівняв рахунок. Переможну крапку у зустрічі поставив Гаррі Кейн.
Бундесліга. 31-й тур
Майнц – Баварія – 3:4
Голи: Кор, 15, Небель, 29, Беккер, 45+2 – Джексон, 53, Олісе, 73, Мусіала, 80, Кейн, 83
Баварія, яка вже забезпечила собі чемпіонський титул, має в активі 82 очки. Майнц із 34 балами залишається на десятій сходинці.
