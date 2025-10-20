Колишній нападник Роми Роберто Скарнек'я висловив жорстку критику на адресу українського форварда римського клубу Артема Довбика.

Експерт розкритикував гру гравця збірної України після матчу з Інтером, у якому «вовки» зазнали поразки з рахунком 0:1.

«Він – не той гравець, на якого ми очікували, він розчарував. Якби у нас були такі нападники, як Скамакка та Піо Еспозіто, було б краще, але я не розумію, чому ми постійно дивимося на інші команди.

У тому невдалому моменті у матчі з Інтером, коли ворота були порожніми, йому варто було вистрибнути вище. Не розумію, чому він такий спокійний… Він не може втримати мʼяч», – сказав Скарнек'я в інтервʼю Retesport.