Павло Василенко

Італійські та бразильські ЗМІ повідомляють про можливий гучний трансфер: Пауло Дібала, один із найтехнічніших гравців свого покоління, може змінити Європу на Південну Америку.

Контракт 30-річного аргентинця з Ромою спливає наприкінці сезону, і хоча клуб пропонує продовження, сам Дібала, за інформацією інсайдерів, розглядає альтернативні варіанти.

Одним із них став Фламенго – футбольний гігант з Бразилії, який готує для форварда дворічну угоду з опцією продовження. В Ріо-де-Жанейро бачать у Дібалі потенційного лідера команди та символ нового проекту.

Аргентинець відкрито визнає, що хоче регулярно грати й знову відчути статус суперзірки. Травми та висока конкуренція в Ромі зменшили його роль, а Фламенго обіцяє не лише ігрову практику, а й ключову позицію в атаці.

З фінансового боку перехід теж привабливий: в Італії зарплата Дібали (близько 8 млн євро на рік) стала обтяжливою для клубу, тоді як у Бразилії його готові забезпечити вигідним контрактом та статусом лідера.

Якщо трансфер відбудеться, це стане сенсацією трансферного ринку 2025 року – і водночас знаком, що Дібала починає новий розділ кар’єри ближче до дому.

За Рому виступає український нападник Артем Довбик.