Ексфорвард Роми Франческо Граціані поділився думкою про гру Евана Фергюсона, який вийшов у стартовому складі римлян на матч з Болоньєю (1:0) і вважається основним суперником Артема Довбика у боротьбі за місце в основі.

Крім того, експерт зазначив, що керівництву Роми варто якнайшвидше оформити трансфер Довбика до Вільярреалу, поки іспанська сторона не відмовилася від цієї ідеї.

«Рома в перші 25 хвилин виглядала як маленька Аталанта. Еван Фергюсон спочатку здавався ван Бастеном – він був усюди. Він мені сподобався. Команда провела чудовий перший тайм, в другому теж мала хороші моменти. Довбик? Давайте швидше продамо його Вільяреалу, поки вони не передумали. Схоже, він навіть Гасперіні не подобається», – наводить Retesport слова Граціані

Раніше спортивний директор Роми став на захист Довбика.