Павло Василенко

Артем Довбик не зміг повністю переконати Джан П’єро Гасперіні, і його майбутнє в Римі залишається невизначеним. У вівторок посилилися чутки про зацікавленість Вільярреала, який прагне повернути українського форварда до Ла Ліги після його виступів у Жироні.

Сьогодні La Repubblica повідомляє, що Вільярреал проявив інтерес до українця, проте Рома ще не отримала жодної офіційної пропозиції. Іспанський клуб розглядає оренду з правом викупу, тоді як джалороссі віддають перевагу обов’язковому викупу. Різниця не критична і може бути вирішена в ході подальших переговорів, що відкриває Ромі шлях до підсилення стартової лінії атаки, яку Гасперіні вважає пріоритетною.

За словами Філіппо Біафори з Il Tempo, кілька посередників вже почали працювати над можливим трансфером Довбика до Ньюкасла, що зараз активно шукає нового нападника. Цей розвиток подій може визначити майбутнє українського форварда в найближчі дні та заслуговує на пильну увагу вболівальників.

Контракт українця з Ромою чинний до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість Довбика у 30 млн євро.