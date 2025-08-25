Спортивний директор Роми став на захист Довбика
Фредерік Массара заговорив про форвардів римського клубу
близько 1 години тому
Спортивний директор Роми Фредерік Массара наголосив, що український нападник Артем Довбик є ключовим елементом команди та входить до планів клубу.
У стартовому турі Серії А римляни здобули мінімальну перемогу над Болоньєю (1:0). Довбик з'явився на полі на 74-й хвилині, замінивши ірландського форварда Евана Фергюсона.
Керівник клубу був змушений публічно прокоментувати чутки про можливий вихід українця, щоб розвіяти сумніви щодо його майбутнього.
«Довбик є центральним нападником Роми, так само як і Фергюсон. Усі команди з амбіціями повинні мати двох сильних центральних нападників», – сказав Массара TuttomercatoWEB.
Нагадаємо, у своєму першому сезоні за Рому Довбик відзначився 17 забитими м'ячами та двома асистами у 45 поєдинках.
Поділитись