Випускник академії донецького Шахтаря Іван Лосенко продовжить кар'єру за межами Європи. Перспективний український півзахисник став гравцем канадського Монреалю, який виступає у північноамериканській лізі MLS. Клуби оформили орендну угоду терміном на рік. У договорі також передбачено опцію продовження співпраці ще на два сезони, повідомила пресслужба Шахтаря.

Лосенко пройшов усі етапи підготовки у системі Шахтаря і згодом став одним із ключових виконавців юнацької команди. У складі Шахтаря U19 хавбек завоював срібні медалі чемпіонату України у 2024 році, а також здобув серйозний міжнародний досвід, зігравши 16 матчів у Юнацькій лізі УЄФА.

Перед переїздом до MLS Іван адаптувався до дорослого футболу. Минулого сезону він виступав на правах оренди за Інгулець, де провів 19 зустрічей та відзначився двома забитими м'ячами. Першу частину сезону 2025/26 півзахисник провів у складі дебютанта УПЛ Кудрівки, зігравши 13 поєдинків. Раніше в Шахтарі обрали найкращого футболіста 2025 року.