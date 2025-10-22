Французький ПСЖ на виїзді розгромив німецький Баєр із рахунком 7:2 у матчі третього туру Ліги чемпіонів. З перших хвилин на поле вийшов український захисник Ілля Забарний, проте на 37-й хвилині його вилучили за фол на супернику.

Колишня футболістка збірної Франції Лор Булло прокоментувала гру 23-річного футболіста, виділивши його ключову проблему: на її думку, Забарний не вміє приймати поразку і часто вступає у спірні дуелі, де це не має сенсу.