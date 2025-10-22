Ексфутболістка збірної Франції розкритикувала Забарного: «Трохи дратує»
Українець отримав червону картку в матчі проти Баєра
близько 1 години тому
Французький ПСЖ на виїзді розгромив німецький Баєр із рахунком 7:2 у матчі третього туру Ліги чемпіонів. З перших хвилин на поле вийшов український захисник Ілля Забарний, проте на 37-й хвилині його вилучили за фол на супернику.
Колишня футболістка збірної Франції Лор Булло прокоментувала гру 23-річного футболіста, виділивши його ключову проблему: на її думку, Забарний не вміє приймати поразку і часто вступає у спірні дуелі, де це не має сенсу.
«Що трохи дратує в Забарному, так це те, що він відмовляється програвати дуелі. Іноді, в деяких епізодах, необхідно відмовитися від продовження боротьби, щоб не погіршити своє становище. Є ризик зробити собі гірше, адже можна отримати червону картку.
Ілля побачив, що противник його випереджає, але продовжив нав'язувати фізичну боротьбу. У будь-якому випадку дуель була програна. Я думаю, Забарний не вміє програвати», – підсумувала Лор для Footmercato.
Поділитись