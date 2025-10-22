У третьому турі Ліги чемпіонів Баєр приймав ПСЖ на своєму полі. Парижани розгромили господарів із рахунком 7:2, продемонструвавши вражаючу результативність.

Український захисник Ілля Забарний розпочав матч у стартовому складі, але вже у першому таймі став ключовою фігурою негативних моментів – через його дії суперник заробив два пенальті, а сам Забарний отримав червону картку на 37-й хвилині.

Після гри головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував виступ захисника.

«Я, як завжди, намагаюся бачити все позитивне, але водночас турбуюся про деякі ускладнення. Це був трохи дивний матч, тому що ми пропустили голи, пенальті, а також Ілля Забарний був вилучений з поля.

Потрібно вміти справлятися з такими моментами, і я вважаю, що гравці зіграли дуже добре, з амбіціями. Приємно бачити наших уболівальників на виїзді, ми постійно відчуваємо їхню підтримку і прагнемо бути на тому ж рівні, що й вони. Приємно дивитися, як ця команда грає у футбол», — сказав Енріке для пресслужби ПСЖ.