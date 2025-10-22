Журналіст — про червону картку Забарного: «Це було катастрофічно»
Раф Чейдер критично оцінив гру українського захисника
40 хвилин тому
Французький журналіст Раф Чейдер різко розкритикував виступ українського захисника ПСЖ Іллі Забарного в поєдинку Ліги чемпіонів проти Баєра, зазначивши його помилки, які призвели до двох пенальті та вилучення з поля.
«Як ви думаєте, хто більше винен у другому пенальті? На мою думку, спочатку Шевальє, а потім, очевидно, Забарний. Шевальє має спілкуватися та контролювати свій карний майданчик. З іншого боку, гра Забарного у захисті була катастрофічною», - написав Чейдер у Twitter.
Забарний розпочав матч в основному складі парижан, проте вже на 24-й хвилині отримав перше попередження за порушення правил у власному штрафному майданчику. Через тринадцять хвилин ситуація погіршилася, адже після другого фолу арбітр показав українцеві другу червону, а суддя знову призначив пенальті у ворота ПСЖ.
