Лунін – один із головних кандидатів на позицію голкіпера італійського гранда
Українським воротарем цікавиться клуб із Серії А
близько 1 години тому
Міланський Інтер шукає нового основого голкіпера для першої команди. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Контракт Яна Зоммера закінчується влітку, і швейцарець може піти з команди як вільний агент. Однак, за даними джерела, клуб може запропонувати йому залишитись, але вже у ролі другого воротаря.
Також у цій ролі може залишитись Жозеп Мартінес, який наразі є дублером Зоммера.
Головним кандидатом на роль основного голкіпера в Інтері бачать Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема.
Нерадзурі також розглядають Андрія Луніна з Реала і голкіпера Роми Міле Свілара.
Раніше повідомлялось, що Лунін може залишити мадридський клуб після завершення поточного сезону.
Нагадаємо, в УАФ пояснили відсутність Луніна у заявці збірної України на плей-оф відбору ЧС-2026.
близько 1 місяця тому