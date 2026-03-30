Володимир Кириченко

Міланський Інтер шукає нового основого голкіпера для першої команди. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Контракт Яна Зоммера закінчується влітку, і швейцарець може піти з команди як вільний агент. Однак, за даними джерела, клуб може запропонувати йому залишитись, але вже у ролі другого воротаря.

Також у цій ролі може залишитись Жозеп Мартінес, який наразі є дублером Зоммера.

Головним кандидатом на роль основного голкіпера в Інтері бачать Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема.

Нерадзурі також розглядають Андрія Луніна з Реала і голкіпера Роми Міле Свілара.

Раніше повідомлялось, що Лунін може залишити мадридський клуб після завершення поточного сезону.

