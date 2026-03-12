Куртуа – найкращий асистент серед голкіперів в історії Ліги чемпіонів
Бельгієць випередив Кана та Моліну
близько 3 годин тому
Тібо Куртуа / Фото - ВВС
Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа встановив новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю результативних передач серед воротарів.
33-річний бельгієць віддав асист на Федеріко Вальверде на 20-й хвилині матчу 1/8 фіналу проти Манчестер Сіті (3:0).
Тепер у Куртуа три асисти за весь час виступів у цьому турнірі. Він випередив Олівера Кана та Хосе Моліну – у них дві результативні передачі.
