Павло Василенко

Карпати у своїх соцмережах не приховували прізвище лівого захисника з Латинської Америки у вчорашньому звіті про спаринг проти Шарджі

(1:1). Потенційний новачок львівської команди грав під прізвищем Санчес.

За інформацією ТаТоТаке, йдеться про гравця аргентинського Расінга Фабіана Санчеса. Йому 23 роки, він може зіграти також на позиції лівого хавбека.

Контракт Санчеса з Расінгом спливає 31 грудня 2025 року, що означає: у разі успішного перегляду він може переїхати в Україну за невелику компенсацію.

Також Карпати можуть підписати бразильського легіонера.