Павло Василенко

Аль-Шабаб оголосив про розірвання контракту з українським воротарем 32-річним Георгієм Бущаном, який минулий сезон відіграв в оренді за Полісся.

Бущан перейшов до Аль-Шабабу з Динамо у січні 2025 року за три мільйони євро. За команду він відіграв 13 матчів, у яких пропустив 28 м’ячів. У вересні того ж року Бущан на правах оренди приєднався до Полісся. Там він за сезон провів чотири поєдинки (шість пропущених голів, два «сухі» матчі) та виграв бронзу УПЛ.

Відзначимо, що колишній голкіпер збірної України поїхав з Поліссям на літні збори.