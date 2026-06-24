Полісся розгромило ЦСКА у першому матчі на зборах в Австрії
Команда Руслана Ротаня готується до нового сезону
близько 2 годин томуПідписатися в
Олександр Філіппов. Фото - ФК Полісся
Житомирське Полісся провело свій перший контрольний матч на зборі в Австрії, обігравши болгарський ЦСКА з рахунком 4:0.
Відзначимо, підопічні Руслана Ротаня здобули перемогу над діючим володарем Кубка Болгарії та командою, що фінішувала четвертою в своїй національній першості.
У наступному матчі Полісся зіграє проти Університаті Крайової.
Контрольний матч
Полісся – ЦСКА (Софія) – 4:0
Голи: Філіппов, 8, Велетень, 47, Гайдучик, 52 (пен.), Федор, 62.
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