Павло Василенко

Початок чемпіонату світу-2026 ознаменувався драматичними новинами зі США, де повідомили про серйозний інцидент із безпекою поблизу бази збірної Німеччини.

Як повідомляє Bild, у місті Вінстон-Сейлем сталася стрілянина, яка стривожила громадськість та організаторів турніру.

Справжня драма розгорнулася, коли невідомий нападник відкрив вогонь на вулиці. Ситуацію ще більше напружував той факт, що на ньому була маска з культового серіалу фільмів жахів «Крик». Інцидент стався на Бріджтон-роуд, що знаходиться лише за 13 кілометрів від готелю та тренувального табору збірної Німеччини.

Місцева поліція негайно вирушила на місце події після повідомлення та розпочала ретельні пошуки підозрюваного. Згідно з офіційним описом, оприлюдненим владою, вони розшукують людину, зростом приблизно 170 сантиметрів, якій вдалося втекти з місця події до прибуття патрулів.

Хоча німецькій команді не загрожувала пряма загроза в результаті цього нападу, безпеку навколо її табору негайно підвищили до найвищого рівня. Деталі мотивів нападника та можливих жертв все ще встановлюються, а поліція охороняє ширшу частину міста.