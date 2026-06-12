Павло Василенко

Збірна Кот-д'Івуару гратиме матчі чемпіонату світу без уболівальників зі своєї країни, які не можуть отримати американські візи.

Президент національного комітету вболівальників африканської країни Жульєн Куадіо Адоніс розповів про це виданню AFP. Сувора антиімміграційна політика Дональда Трампа спричинила проблеми для багатьох країн, членів деяких команд, а також сомалійського арбітра Омара Артани, якому було відмовлено у в'їзді до країни, незважаючи на наявність дійсної візи.

«Вболівальники відмовилися від поїздки, бо американська держава не хоче бачити на своїй території вболівальників з деяких країн, зокрема з Кот-д'Івуару. США чітко дали нам зрозуміти, що вони не хочуть бачити наших уболівальників», – сказав Адоніс.

На матчах будуть присутні лише кілька офіційних представників країни. Кот-д'Івуар сподівався, що прибуде щонайменше 500 уболівальників.

Збірна Кот-д'Івуару зіграє два з трьох матчів групового етапу в Сполучених Штатах – проти Еквадору у Філадельфії 15 червня та Кюрасао в тому ж місті 25 червня. 20 червня команда проведе поєдинок з Німеччиною в Торонто.

Сьгодні Канада стартує на домашньому ЧС-2026 матчем проти Боснії і Герцеговини.