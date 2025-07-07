Ексгравець Карпат продовжить кар’єру в Першій лізі
Футболіст швидко знайшов нову команду
близько 2 годин тому
Фото: ФК Буковина
Чернівецька Буковина продовжує посилювати свій склад у період літнього міжсезоння. Контракт з жовто-чорними підписав черговий новачок – 26-річний вінгер Євген Підлепенець, який протягом двох попередніх сезонів захищав кольори львівських Карпат.
Угоду з футболістом укладено на два роки. У складі Буковини Підлепенець виступатиме під 12 номером.
У минулому сезоні Євген провів 26 матчів за львівський клуб, забивши три м’ячі та віддавши три результативні передачі.
Буковина в минулому сезоні посіла підсумкове сьоме місце в Чемпіонській групі Першої ліги.