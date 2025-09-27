Ноттінгем Форест із Зінченком на полі мінімально поступився Сандерленду
Олександр провів 90 хвилин
Олександр Зінченко / Фото - Ноттінгем Форест
Ноттінгем Форест поступився Сандерленду в домашньому поєдинку 6 туру АПЛ. Матч на Сіті Граунд завершився з рахунком 0:1.
Єдиного гола Альдерете вистачило новачку АПЛ, щоб взяти 3 очки на полі суперника, замкнувши навіс Джаки зі стандарту. Епізод переглядався на предмет офсайду, проте VAR підтвердив легітимність голу Сандерленда.
Гравець збірної України Олександр Зінченко весь матч провів у футболці Форест.
АПЛ. 6 тур
Кристал Пелас - Ліверпуль 1:1
Голи: Сарр, 9 - К'єза, 87
