Павло Василенко

Захисник Рейнджерс Клінтон Нсіала найближчим часом приєднається до київського Динамо на правах оренди до кінця сезону. Про це повідомляє The Scottish Sun.

Французькому таланту, який є вихованцем академії Мілана, вже дали «зелене світло» на переїзд до України.

Минулого сезону Нсіала провів 17 матчів за шотландську команду й навіть відзначився забитим м’ячем, однак закріпитися у стартовому складі Рейнджерс йому не вдалося.

До переходу в Мілан у 2021 році, молодий оборонець два роки провів у системі Ніцци. У складі россонері він відіграв три сезони за молодіжні команди, після чого влітку 2023 року підписав контракт із Рейнджерс. Спершу Нсіала виступав за другу команду, але згодом отримав шанс у головному складі.

Динамо впевнено стартувало в новому сезоні Української Прем’єр-ліги, здобувши чотири перемоги у чотирьох матчах та очолюючи турнірну таблицю.