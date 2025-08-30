Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло оцінив гру Динамо в матчі-відповіді 4 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Маккабі Т-А (1:0).

Що з ними відбувається? Я не побачив палаючих очей у бажанні відігратися. Ні характеру, ні почуття самоповаги. Побачив я Шапаренка, який виходить з браслетиком на полі, Попова який вийшов абсолютно не готовим до гри. І хлопчиків у наколках.

На запитання, чи потрібне посилення для Динамо, відповідь проста - потрібна повністю нова команда. Обговорювати та розбирати саму гру навіть не хочеться, - написав Заховайло у Facebook.