Олександрія минулого тижня розірвала контракт з півзахисником Олександром Бєляєвим. Гравець в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, як срібний призер УПЛ попрощався з ним.

«Приїхав на збори, все було нормально. На четвертий день отримав пошкодження литкового м'яза. Я повинен був повернутися через пару тижнів. За кілька днів до від'їзду в Австрію головний тренер повідомив мені, що на мене не розраховує, і сказав мені йти і вирішувати питання з керівництвом.

Ми потиснули руки з Кирилом Нестеренком і більше не розмовляли. З боку керівництва клубу ніхто зі мною не контактував. Комунікацію вів спортивний директор Євгеній Кочерга, спілкуючись з моїм агентом».