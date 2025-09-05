Український хавбек Олександр Бєляєв покине Олександрію, повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, 25-річний футболіст, який має в активі срібло УПЛ, за взаємною згодою сторін розірвав контракт, розрахований до літа 2026 року. Тепер Бєляєв перебуває у статусі вільного агента.

Минулого сезону півзахисник провів 22 матчі у всіх турнірах за клуб, забивши один гол. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 400 тисяч євро.

Раніше стала відома заявка збірної України на матч першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з Францією.