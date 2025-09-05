Олександрія розірвала контракт з срібним призером минулого сезону УПЛ
Олександр Бєляєв покине команду Кирила Нестеренка
близько 1 години тому
Олександр Бєляєв/фото: Олександрія
Український хавбек Олександр Бєляєв покине Олександрію, повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерела, 25-річний футболіст, який має в активі срібло УПЛ, за взаємною згодою сторін розірвав контракт, розрахований до літа 2026 року. Тепер Бєляєв перебуває у статусі вільного агента.
Минулого сезону півзахисник провів 22 матчі у всіх турнірах за клуб, забивши один гол. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 400 тисяч євро.
