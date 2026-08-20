Сергій Разумовський

Аматорський Маяк із Сарн оголосив про призначення нового головного тренера. Команду очолив 33-річний нападник Владислав Кулач, який приєднався до клубу влітку. Футболіст поєднуватиме тренерську роботу з виступами на полі.

Ексфорвард Шахтаря і Динамо вже долучився до підготовки Маяка та працює над тактикою команди. Його дебют відбудеться 22 серпня в матчі 1/32 фіналу Кубка України проти СК Полтава.

Попередній тренер Олександр Жданюк залишиться в структурі клубу, але працюватиме спортивним директором. Причиною змін стала його дискваліфікація на один рік, накладена КДК УАФ після конфлікту з арбітром у матчі минулого сезону проти Дністра.

За словами Жданюка, можливість такого рішення розглядали ще влітку. Після переговорів із Кулачем, командою та президентом клуб призначив нападника головним тренером.

Жданюк вважає кандидатуру Кулача оптимальною, оскільки той має тренерську ліцензію, професійний досвід і власне бачення розвитку команди.

Раніше Кулач залишив Чорноморець після виходу одеситів до УПЛ.