Півзахисник Кудрівки Андрій Тотовицький зізнався, що серйозно роздумував над завершенням кар'єри через проблеми зі здоров'ям, які переслідували гравця під час останньої каденції в Шахтарі. Його слова наводить УПЛ ТБ.

Важко, коли не все від тебе залежить у футболі. Коли на шляху трапляються травми і ти не можеш ніяк на це вплинути. Я не можу сказати, що я не професіонал, я багато працював, але таке життя, такий організм, така фізіологія. У мене не було багато травм - у мене постійно була одна і та сама проблема, яку не могли довго вирішити.

Взимку я вирішив, що, напевно, буду завершувати карʼєру. Тому що я міг відновлюватися 3 місяці, тренуватися 2-3 тижні і проблема виникала знову. Я звертався до різних лікарів та реабілітологів, все відбувалося по колу.

Хочу подякувати футбольному клубу Шахтар та головному лікарю Дмитру Скібінському. Мені в лютому зробили операцію, хоча багато хто казав, що краще мені завершувати карʼєру, тому що я не зможу грати на 100%. Навіть Скібінський мені казав, що ми робимо операцію навмання, тому що немає якогось очевидного діагнозу. Ми ризикнули, адже в мене не було іншого вибору. Після операції я відновлювався два місяці і проблема, яка турбувала мене років пʼять, минула.

Це була специфічна проблема з литковим мʼязом, рідкісна у футболі. Також її мали Жора Судаков та Манор Соломон. Через те, що поруч з ушкодженою ділянкою мʼяза проходить нерв, мʼяз не може працювати на повну, - розповів Тотовицький.