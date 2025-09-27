Головний тренер Кудрівки Василь Баранов підбив підсумки матчу 7 туру УПЛ проти Епіцентра (2:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

На сьогоднішній день на перший план виходила перемога, тому що ми останні дві гри програли. І мало того, що програли, ще й не показували ту гру, яку ми намагаємось показувати. Тобто, хлопцям для впевненості сьогодні була важлива перемога, для того, щоб далі дивитись в турнірну таблицю.

Ми знали з ким ми граємо - з дуже якісною командою, яка, якщо ми сьогодні би зіграли невдало, то десь наближалася в турнірній таблиці до нас. Зараз ми від них, від прямого конкурента, відірвались.

Що стосується гри, то звичайно це відголосок перших двух ігор: початок першого тайму не властивий нам, продовжується, це ментальна психологія хлопців. Але ми вирівняли дуже по грі, були гарні моменти потім. Так, пропустили, дуже багато стандартів біля наших воріт було, десь не впорались, недограли.

Але мене радує те, що ми змогли не тільки виграти – вольова перемога, тому що останні, де ми перші пропускали, ми не могли там зібратися і виграти. То я думаю, що хлопців це буде надихати в подальшому, - сказав Баранов.