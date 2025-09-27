В УПЛ наближається перша тренерська відставка сезону
На тлі останніх результатів
близько 16 годин тому
Іван Федик / Фото - Рух Львів
Друга каденція Івана Федика на чолі Руха може достроково обірватись, повідомляє «Камон, Плей!»
На тлі безвиграшної серії в УПЛ керівництво Руха повернулось до кандидатури Василя Кобіна, який працює з першоліговим Інгульцем.
Питання тренерського трансферу лежить в площині фінансової компенсації, яку вимагає президент Інгульця Олександр Поворознюк за свого тренера.
28 вересня свій наступний матч Рух проведе вдома проти донецького Шахтаря у 7 турі УПЛ. Початок - о 18:00.
